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Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ купить с доставкой в Москве
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Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+

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Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 1
Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 2
Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 3
Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 4
Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 5
Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 6
Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 7
Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3100 об/мин
  • Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 1
  • Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 2
  • Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 3
  • Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 4
  • Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 5
  • Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 6
  • Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 7
  • Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659857
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила сабельная
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
92.5
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
22
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3100 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Размер хода
22
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х17х8
Вес, кг.
2.14

Описание товара Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+

Пила сабельная аккумуляторная Ryobi RRS1801M станет для вас оптимальным выбором, если вам нужно производить распиловку древесины и других материалов в местах, где нет возможности подключиться к электрической розетке. Для питания устройства используется аккумулятор. При работе с этой ножовкой, производящей пропил дерева и стали на глубину до 180 и 6 мм соответственно, вы по достоинству сможете оценить возможность регулировки частоты хода. Комфорт работы с ножовкой достигается с помощью антивибрационной системы. В наличии обрезиненная рукоятка, гарантирующая удобный хват. Ryobi RRS1801M не комплектуется аккумуляторной батареей и зарядным устройством: их нужно приобретать дополнительно. В комплектацию устройства, в частности, входят шестигранный ключ и полотно по металлу. Невысокая (2.3 кг) масса ножовки обеспечит вам минимальный уровень усталости во время работы, даже в течение длительного времени.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила сабельная
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
92.5
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
22
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3100 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Размер хода
22
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила сабельная аккумуляторная Ryobi RRS1801M станет для вас оптимальным выбором, если вам нужно производить распиловку древесины и других материалов в местах, где нет возможности подключиться к электрической розетке. Для питания устройства используется аккумулятор. При работе с этой ножовкой, производящей пропил дерева и стали на глубину до 180 и 6 мм соответственно, вы по достоинству сможете оценить возможность регулировки частоты хода. Комфорт работы с ножовкой достигается с помощью антивибрационной системы. В наличии обрезиненная рукоятка, гарантирующая удобный хват. Ryobi RRS1801M не комплектуется аккумуляторной батареей и зарядным устройством: их нужно приобретать дополнительно. В комплектацию устройства, в частности, входят шестигранный ключ и полотно по металлу. Невысокая (2.3 кг) масса ножовки обеспечит вам минимальный уровень усталости во время работы, даже в течение длительного времени.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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