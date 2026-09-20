Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+
Пила сабельная аккумуляторная Ryobi RRS1801M станет для вас оптимальным выбором, если вам нужно производить распиловку древесины и других материалов в местах, где нет возможности подключиться к электрической розетке. Для питания устройства используется аккумулятор. При работе с этой ножовкой, производящей пропил дерева и стали на глубину до 180 и 6 мм соответственно, вы по достоинству сможете оценить возможность регулировки частоты хода. Комфорт работы с ножовкой достигается с помощью антивибрационной системы. В наличии обрезиненная рукоятка, гарантирующая удобный хват. Ryobi RRS1801M не комплектуется аккумуляторной батареей и зарядным устройством: их нужно приобретать дополнительно. В комплектацию устройства, в частности, входят шестигранный ключ и полотно по металлу. Невысокая (2.3 кг) масса ножовки обеспечит вам минимальный уровень усталости во время работы, даже в течение длительного времени.
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