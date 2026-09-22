Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190)
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Характеристики
Описание товара Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190)
Изделие, сочетающее в себе преимущества разных типов инструментов - мощность и функциональность сетевого, независимость от питания и вес беспроводного. Удобство пиления, скорость и уровень автономности соответствуют профессиональному уровню. Особенности: Экономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов платформы Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций) - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей Высокая эффективность двигателя и увеличенный диаметр диска обеспечивают легкое пиление древесины любой породы на большие глубины Прочное литое алюминиевое основание гарантирует жесткость конструкции и высокую точность реза Повышенная безопасность благодаря быстрой остановке диска за счет тормоза вала Всегда видимые индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов помогают пилить точно по разметке Бесступенчатая регулировка глубины и угла пиления с удобными шкалами для точных работ Эксцентриковый рычаг настройки глубины пиления в одно движение Простая замена диска благодаря блокировке шпинделя Наглядные и удобно расположенные шкалы угла наклона и глубины Патрубок подключения пылесоса (диаметры внутренний/внешний - 35/40 мм) для эффективного пылеотвода Оптимальная линия захода сдвижного кожуха позволяет ему открываться без заедания Дополнительная рукоятка под естественный хват обеспечивает удобство и полный контроль во время работы Удобный встроенный держатель ключа позволяет не потерять его при работе Рычаг блокировки выключателя удобен при любом хвате Параллельный упор в комплекте для пиления "в размер"
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