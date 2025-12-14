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Пила торцовочная Makita LS1040N купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная Makita LS1040N

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Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 1
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 2
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 3
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 4
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 5
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 6
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 7
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 8
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 9
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
4600 об./мин.
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 1
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 2
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 3
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 4
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 5
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 6
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 7
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 8
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 9
  • Пила торцовочная Makita LS1040N - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
26 250 руб.  34 718 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 343652
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4600 об./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х37
Вес, кг.
11.1

Описание товара Пила торцовочная Makita LS1040N

Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. . К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная Makita LS1040N

Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Галиутдинов Р.

Достоинства:


Комментарий:
вполне устраивает только настройка не точная, надо поднастраивать градус резки, на 1 мм примерно
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, использовал для распила плинтусов и обналички дверей из МДФ.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя. На пилу плавный пуск ставить однозначно. Китайцы могли бы наклеечки поровней наклеить. Колхозно смотриться, не чита бренду. Ребятам из МакитаСиб нужно поработать над этим.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
Брал такую же пилу пару лет назад, цена была 19ооо. Сожалею что тогда не взял две)
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2023
Руслан Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная сборка и материал, удобная, отличный диск.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, качественная торцовка, берите не пожалеете



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4600 об./мин.
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. . К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Галиутдинов Р.

Достоинства:


Комментарий:
вполне устраивает только настройка не точная, надо поднастраивать градус резки, на 1 мм примерно
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, использовал для распила плинтусов и обналички дверей из МДФ.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя. На пилу плавный пуск ставить однозначно. Китайцы могли бы наклеечки поровней наклеить. Колхозно смотриться, не чита бренду. Ребятам из МакитаСиб нужно поработать над этим.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
Брал такую же пилу пару лет назад, цена была 19ооо. Сожалею что тогда не взял две)
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2023
Руслан Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная сборка и материал, удобная, отличный диск.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, качественная торцовка, берите не пожалеете


Пила торцовочная Makita LS1040N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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