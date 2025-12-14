Пила торцовочная Makita LS1040N
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
4600 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%26 250 руб. 34 718 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343652
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4600 об./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х37
Вес, кг.
11.1
Описание товара Пила торцовочная Makita LS1040N
Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. . К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4600 об./мин.
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. . К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
вполне устраивает только настройка не точная, надо поднастраивать градус резки, на 1 мм примерно
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, использовал для распила плинтусов и обналички дверей из МДФ.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя. На пилу плавный пуск ставить однозначно. Китайцы могли бы наклеечки поровней наклеить. Колхозно смотриться, не чита бренду. Ребятам из МакитаСиб нужно поработать над этим.
Достоинства:
Комментарий:
Брал такую же пилу пару лет назад, цена была 19ооо. Сожалею что тогда не взял две)
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сборка и материал, удобная, отличный диск.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, качественная торцовка, берите не пожалеете
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная Makita LS1040N
Достоинства:
Комментарий:
вполне устраивает только настройка не точная, надо поднастраивать градус резки, на 1 мм примерно
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, использовал для распила плинтусов и обналички дверей из МДФ.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя. На пилу плавный пуск ставить однозначно. Китайцы могли бы наклеечки поровней наклеить. Колхозно смотриться, не чита бренду. Ребятам из МакитаСиб нужно поработать над этим.
Достоинства:
Комментарий:
Брал такую же пилу пару лет назад, цена была 19ооо. Сожалею что тогда не взял две)
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сборка и материал, удобная, отличный диск.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, качественная торцовка, берите не пожалеете