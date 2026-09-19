Пила монтажная Makita LW1400
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%23 510 руб. 33 834 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341548
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
110
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр диска
355
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х46х38
Вес, кг.
22.7
Описание товара Пила монтажная Makita LW1400
Монтажная пила Makita LW1400 предназначена для резки металла, цветных металлов, ПВХ. Прочный и устойчивый распиловочный стол оснащен надежными элементами крепления. Для замены отрезного диска и регулировки угла распила не требуются инструменты. Модель справляется с распилом круглой трубы диаметром 127 мм и квадратным профилем 119х119 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
110
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр диска
355
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Развернуть
Тип аккумулятора
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Страна производитель
Китай
Монтажная пила Makita LW1400 предназначена для резки металла, цветных металлов, ПВХ. Прочный и устойчивый распиловочный стол оснащен надежными элементами крепления. Для замены отрезного диска и регулировки угла распила не требуются инструменты. Модель справляется с распилом круглой трубы диаметром 127 мм и квадратным профилем 119х119 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила монтажная Makita LW1400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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