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Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная)

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Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) - фото 1
Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) - фото 2
Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) - фото 3
Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
  • Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) - фото 1
  • Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) - фото 2
  • Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) - фото 3
  • Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643290
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х20
Вес, кг.
3.1

Описание товара Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная)

Пила дисковая Makita DCS553Z является мощным и надежным инструментом для резки мягкой стали. Она оснащена пильным диском диаметром 150 мм и двигателем, обеспечивающим вращение оснастки на скорости до 4200 об/мин. Электронная защита двигателя продлевает ресурс службы инструмента. Для повышения точности реза и удобства реализована подсветка зоны пиления. Возможность подключения пылесоса поможет организовать чистоту рабочего места. Пила Makita DCS553Z работает на основе аккумулятора с напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.



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Отзывы о товаре Пила дисковая Makita DCS553Z (ручная)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Описание
Пила дисковая Makita DCS553Z является мощным и надежным инструментом для резки мягкой стали. Она оснащена пильным диском диаметром 150 мм и двигателем, обеспечивающим вращение оснастки на скорости до 4200 об/мин. Электронная защита двигателя продлевает ресурс службы инструмента. Для повышения точности реза и удобства реализована подсветка зоны пиления. Возможность подключения пылесоса поможет организовать чистоту рабочего места. Пила Makita DCS553Z работает на основе аккумулятора с напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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