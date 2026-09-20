Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+
Сабельная пила Ryobi R18RS-0 имеет быстрозажимное крепление пилки, которое обеспечивает высокую скорость смены оснащения. Инструмент будет по достоинству оценен пользователями, которые испытывают необходимость в работе в условиях, не требующих «привязки» к электрической сети. Дело в том, что пила получает энергию, нужную для работы, от аккумулятора. Номинальное напряжение совместимого аккумулятора составляет 18 В: величина этого показателя косвенно свидетельствует о высоком уровне производительности инструмента. Емкость батареи равна 2 А·ч. При покупке пилы нужно учитывать, что аккумулятор и зарядное устройство приобретаются дополнительно. Сабельная пила Ryobi R18RS-0 характеризуется длиной хода, равной 28 мм. Максимальная частота хода пилки составляет 2900 ходов в минуту. Максимальный пропил дерева равен 200 мм. Максимальный пропил стали (для пластины) – 20 мм. Комфортности работы с пилой способствует наличие антивибрационной системы. В комплект поставки входят пильное полотно по дереву, документация и шестигранный ключ. Масса корпуса пилы составляет 2.4 кг.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 11 530 руб. 17 280 руб.2883 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500
-
В наличииЦена 11 920 руб.2980 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 12 240 руб.3060 руб. в СплитЦепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi
-
В наличииЦена 12 750 руб.3188 руб. в СплитПила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н)
-
В наличииЦена 15 860 руб. 23 050 руб.3965 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 18 660 руб. 22 000 руб.4665 руб. в СплитАккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C12...
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 18 900 руб.4725 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
-
В наличииЦена 20 080 руб.5020 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+