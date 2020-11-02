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Пила циркулярная Bort BHK-110-S

Артикул: 77959
  • Штроборез Bort BHK-110-S - фото 2
  • Штроборез Bort BHK-110-S - фото 3
Штроборез Bort BHK-110-S - фото 2
Штроборез Bort BHK-110-S - фото 3
3 450 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 77959
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараШтроборез
Диаметр диска20 см
Плавный пускнет
Подключение пылесосанет
Вес, кг4
Пила по камню Bort BHK-110-S предназначена для резки плитки, камня, бетона и подобных материалов. Кроме того благодаря надежному и стабильному основанию-подошве эта пила может использоваться в качестве бороздодела. Установка угла и глубины пропила, прочная опора - выгодно отличают эту пилу от УШМ, которые обычно и работают в таком качестве. Пила по камню Bort BHK-110-S позволяет работать без усталости, она опирается на поверхность, в отличии от УШМ, которую нужно держать на весу. Благодаря этому и устанавливаемым углу и глубине пропила резы получаются четкими и ровными. Наличие в комплекте кольца-переходника избавляют от использования только одного размера алмазного диска 110х20мм, можно монтировать и очень распространенный диск 115х22,2мм.

Видео:

Видеообзор на Пила циркулярная Bort BHK-110-S

Видеообзор Пила циркулярная Bort BHK-110-S



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Пила циркулярная Bort BHK-110-S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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