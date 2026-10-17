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Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) купить с доставкой в Москве
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Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00)

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Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - фото 1
Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - фото 2
Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - фото 3
Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Мощность
1010
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3000 об/мин
Питание
от сети
  • Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - фото 1
  • Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - фото 2
  • Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - фото 3
  • Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
6 830 руб.  8 473 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00)
6 830 руб. -19%
8 473 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Пила сабельная
Тип
сабельная
Глубина распила (металл), мм
120
Модель
НП-120/1010Э
Мощность
1010
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пильные полотна
В кейсе
нет
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Шаг цепи
3.8 "
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Длина пильного полотна
250
Количество скоростей работы
2
Скорость вращения
3000 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
250
Размер хода
28
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Электронная защита от перегрузок
нет
Ширина, см
23
Высота, см
9.5
Длина, м
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х23х10
Вес, кг.
6

Описание товара Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00)

Электрическая пила Интерскол — это надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных задач по резке материалов. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, модель отличается удобством в использовании благодаря продуманному дизайну и небольшому весу в 3,8 кг. Это делает пилу легкой и комфортной в эксплуатации, минимизируя усталость пользователя. Пила имеет компактные размеры: высота составляет всего 9,5 см, а ширина — 23 см, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку, особенно если учитывать, что кейс для нее не предусмотрен. Основной режущий элемент этой пилы — пильное полотно длиной 250 мм с размером хода 28 мм, что позволяет выполнять точные и уверенные резы. Инструмент оснащен двумя скоростями работы, что помогает адаптироваться под различные материалы и условия работы. Плавная регулировка скорости делает процесс пиления более контролируемым и аккуратным, хотя отсутствует функция плавного пуска и тормоз двигателя. Эта модель не поддерживает подключение пылесоса и не оснащена пылесборником, поэтому использование на открытых пространствах или предварительная подготовка рабочего места может быть необходима, чтобы избежать накопления опилок. Несмотря на отсутствие фиксации шпинделя и электронной защиты от перегрузок, данная пила способна справляться с большинством бытовых задач по резке, предоставляя пользователю достаточную функциональность и производительность. Это отличный выбор для домашнего мастера, которому необходим надежный и простой в использовании инструмент.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Пила сабельная
Тип
сабельная
Глубина распила (металл), мм
120
Модель
НП-120/1010Э
Мощность
1010
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пильные полотна
В кейсе
нет
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Шаг цепи
3.8 "
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Длина пильного полотна
250
Количество скоростей работы
2
Скорость вращения
3000 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
250
Размер хода
28
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Электронная защита от перегрузок
нет
Ширина, см
23
Высота, см
9.5
Длина, м
55
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Интерскол — это надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных задач по резке материалов. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, модель отличается удобством в использовании благодаря продуманному дизайну и небольшому весу в 3,8 кг. Это делает пилу легкой и комфортной в эксплуатации, минимизируя усталость пользователя. Пила имеет компактные размеры: высота составляет всего 9,5 см, а ширина — 23 см, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку, особенно если учитывать, что кейс для нее не предусмотрен. Основной режущий элемент этой пилы — пильное полотно длиной 250 мм с размером хода 28 мм, что позволяет выполнять точные и уверенные резы. Инструмент оснащен двумя скоростями работы, что помогает адаптироваться под различные материалы и условия работы. Плавная регулировка скорости делает процесс пиления более контролируемым и аккуратным, хотя отсутствует функция плавного пуска и тормоз двигателя. Эта модель не поддерживает подключение пылесоса и не оснащена пылесборником, поэтому использование на открытых пространствах или предварительная подготовка рабочего места может быть необходима, чтобы избежать накопления опилок. Несмотря на отсутствие фиксации шпинделя и электронной защиты от перегрузок, данная пила способна справляться с большинством бытовых задач по резке, предоставляя пользователю достаточную функциональность и производительность. Это отличный выбор для домашнего мастера, которому необходим надежный и простой в использовании инструмент.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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