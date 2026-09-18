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Тостер BBK TR81M BLUE купить с доставкой в Москве
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Тостер BBK TR81M BLUE

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Тостер BBK TR81M BLUE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322433
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Тостер
Размеры в упаковке, см
27х18х17
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тостер BBK TR81M BLUE

Тостер BBK TR81 – это устройство с высокой мощностью 800 Вт, предназначенное для приготовления тостов и различных хлебобулочных изделий. Модель предусматривает выбор желаемой степени обжаривания, а также функцию подогрева и разморозки хлеба или тостов. Съемный поддон для крошек обеспечивает удобство чистки и ухода за тостером. Остановить приготовление можно в любое время благодаря наличию клавиши отмены. Термоизолированный корпус тостера выполнен в ярких стильных цветах.

Отзывы о товаре Тостер BBK TR81M BLUE




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Тостер
Описание
Тостер BBK TR81 – это устройство с высокой мощностью 800 Вт, предназначенное для приготовления тостов и различных хлебобулочных изделий. Модель предусматривает выбор желаемой степени обжаривания, а также функцию подогрева и разморозки хлеба или тостов. Съемный поддон для крошек обеспечивает удобство чистки и ухода за тостером. Остановить приготовление можно в любое время благодаря наличию клавиши отмены. Термоизолированный корпус тостера выполнен в ярких стильных цветах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер BBK TR81M BLUE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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