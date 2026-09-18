Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.)
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Характеристики
Описание товара Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.)
Набор готовых препаратов «Общая биология» (14 образцов) для проведения исследований на учебном микроскопе проходящего света. Для школьного возраста. Чтобы природное любопытство не иссякло, лучше всего избирать наглядные и выразительные способы донесения знаний. Микропрепараты подобраны таким образом, чтобы знакомство с биологией проходило наиболее увлекательно.Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с ячейками, поэтому они не перепутаются и не растеряются в процессе исследований. Размеры готовых препаратов стандартные (25?76 мм) и подходят для использования с любым микроскопом Микромед.В наборе:— пенициллин (цельный организм);— аспергилл (цельный организм);— черная плесень;— дрожжи;— хламидомонада (цельный организм);— эпидермис (кожица) лука (цельный организм);— оплодотворенная спирогира (цельный организм);— мох (продольное сечение);— дрозофила (норма);— мутация дрозофилы (бескрылая форма);— дробление яйцеклетки;— хромосомы человека;— клетка бактерии;— прорастание пыльцы (цельный организм).
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