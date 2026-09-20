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Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт. купить с доставкой в Москве
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Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт.

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Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501559
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
12 прозрачных микропрепаратов на тему зоологии
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
100

Описание товара Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт.

Набор микропрепаратов Discovery «Фауна» состоит из 12 готовых прозрачных микропрепаратов, которые можно изучать на любом биологическом микроскопе с нижней подсветкой. Все образцы уже полностью подготовлены к исследованиям: закреплены на предметном стекле, обработаны специальным раствором и защищены покровным стеклом. Благодаря этому нет нужды тратить время и силы на самостоятельное изготовление препаратов, и можно сразу же приступить к наблюдениям. Образцы помещены на 3 слайда по 4 образца на каждом. Они пронумерованы и подписаны, что позволяет легко в них ориентироваться. Набор микропрепаратов Discovery «Фауна» можно изучать под любым микроскопом вне зависимости от марки.

Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт.




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
12 прозрачных микропрепаратов на тему зоологии
Страна производитель
Китай
Описание
Набор микропрепаратов Discovery «Фауна» состоит из 12 готовых прозрачных микропрепаратов, которые можно изучать на любом биологическом микроскопе с нижней подсветкой. Все образцы уже полностью подготовлены к исследованиям: закреплены на предметном стекле, обработаны специальным раствором и защищены покровным стеклом. Благодаря этому нет нужды тратить время и силы на самостоятельное изготовление препаратов, и можно сразу же приступить к наблюдениям. Образцы помещены на 3 слайда по 4 образца на каждом. Они пронумерованы и подписаны, что позволяет легко в них ориентироваться. Набор микропрепаратов Discovery «Фауна» можно изучать под любым микроскопом вне зависимости от марки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор микропрепаратов Discovery «Фауна», 12 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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