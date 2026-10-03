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Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5) купить с доставкой в Москве
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Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5)

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Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5) - фото 1
Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
  • Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5) - фото 1
  • Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
2 990 руб.  5 760 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294619
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5)
2 990 руб. -48%
5 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуар
Особенности
увеличение 15 крат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х3
Вес, г.
64

Описание товара Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5)

Аксессуары для оптических приборов Микромед представляют собой высококачественные дополнения, которые значительно расширяют функциональные возможности вашего оборудования. Изготовленные с использованием передовых технологий, эти аксессуары обеспечивают точность и надежность в любом виде научных исследований или профессиональной деятельности.

Отзывы о товаре Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуар
Особенности
увеличение 15 крат
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для оптических приборов Микромед представляют собой высококачественные дополнения, которые значительно расширяют функциональные возможности вашего оборудования. Изготовленные с использованием передовых технологий, эти аксессуары обеспечивают точность и надежность в любом виде научных исследований или профессиональной деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5) - по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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