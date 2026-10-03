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Окуляр для телескопа Микромед 20х/12 D30 мм купить с доставкой в Москве
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Окуляр для телескопа Микромед 20х/12 D30 мм

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Окуляр для телескопа Микромед 20х/12 D30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 890 руб.  3 960 руб. 

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2 370 руб. 

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В наличии
Код товара: 263993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Окуляр для телескопа Микромед 20х/12 D30 мм
2 890 руб. -27%
3 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение - 20 крат. Поле зрения - 12 мм. Посадочный диаметр 30 мм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр для телескопа Микромед 20х/12 D30 мм

Окуляр для микроскопов Микромед 3, Микромед 3 ЛЮМ, Микромед И, Микромед МЕТ, Микромед ПОЛАР 1, Микромед ПОЛАР 2, Микромед ПОЛАР 3

Отзывы о товаре Окуляр для телескопа Микромед 20х/12 D30 мм




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение - 20 крат. Поле зрения - 12 мм. Посадочный диаметр 30 мм.
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр для микроскопов Микромед 3, Микромед 3 ЛЮМ, Микромед И, Микромед МЕТ, Микромед ПОЛАР 1, Микромед ПОЛАР 2, Микромед ПОЛАР 3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для телескопа Микромед 20х/12 D30 мм - стоимость товара 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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