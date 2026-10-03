Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4)
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Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%3 225 руб. 4 140 руб.
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2 630 руб.
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2 630 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 263982
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 225 руб. -22%
4 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Совместимость с микроскопами Микромед МС-3 и МС-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х4
Вес, г.
100
Описание товара Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4)
Окуляр для стереоскопических микроскопов Микромед МС-3-ZOOM LED и Микромед МС-4-ZOOM LED.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Совместимость с микроскопами Микромед МС-3 и МС-4
Страна производитель
Китай
Окуляр для стереоскопических микроскопов Микромед МС-3-ZOOM LED и Микромед МС-4-ZOOM LED.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4) - по цене 3225 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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