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Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4) купить с доставкой в Москве
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Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4)

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Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 225 руб.  4 140 руб. 

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2 630 руб. 

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В наличии
Код товара: 263982
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4)
3 225 руб. -22%
4 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Совместимость с микроскопами Микромед МС-3 и МС-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4)

Окуляр для стереоскопических микроскопов Микромед МС-3-ZOOM LED и Микромед МС-4-ZOOM LED.

Отзывы о товаре Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Совместимость с микроскопами Микромед МС-3 и МС-4
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр для стереоскопических микроскопов Микромед МС-3-ZOOM LED и Микромед МС-4-ZOOM LED.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для микроскопа Микромед WF20X (Стерео МС-3,4) - по цене 3225 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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