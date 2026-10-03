Штатив универсальный Микромед V-6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%27 560 руб. 47 790 руб.
В наличии
Код товара: 354153
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
27 560 руб. -42%
47 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Особенности
для микроскопов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х26
Вес, кг.
23
Описание товара Штатив универсальный Микромед V-6
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отлечается надежностью долговечностью. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым данного вида продукции.
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Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отлечается надежностью долговечностью. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым данного вида продукции.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Штатив универсальный Микромед V-6 – стоимость товара 27560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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