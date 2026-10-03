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Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м купить с доставкой в Москве
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Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м

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Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - фото 1
Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - фото 2
Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - фото 3
Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - фото 1
  • Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - фото 2
  • Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - фото 3
  • Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 510 руб.  2 070 руб. 

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В наличии
Код товара: 391507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м
1 510 руб. -27%
2 070 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Кабель
Особенности
длина 2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х6
Вес, г.
98

Описание товара Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м

Аксессуары для оптических приборов Микромед — это высококачественные компоненты, разработанные для обеспечения надежной и точной работы оборудования. Один из таких аксессуаров — кабель марки Микромед, который обеспечивает стабильное и эффективное подключение различных оптических приборов, таких как микроскопы и спектрометры.

Отзывы о товаре Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Кабель
Особенности
длина 2 м
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для оптических приборов Микромед — это высококачественные компоненты, разработанные для обеспечения надежной и точной работы оборудования. Один из таких аксессуаров — кабель марки Микромед, который обеспечивает стабильное и эффективное подключение различных оптических приборов, таких как микроскопы и спектрометры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель сетевой Микромед для МС-4-ZOOM 2м - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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