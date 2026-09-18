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Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221116
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Описание товара Окуляр Sky-Watcher Super 4 мм, 1,25"
Sky-Watcher Super 4 мм – это качественный ахроматический окуляр системы Кельнера для телескопов со средней и высокой светосилой. Он обеспечивает большое увеличение и прекрасно подходит для подробного наблюдения астрономических объектов. На оптические поверхности нанесено полное просветляющее покрытие, поэтому изображение получается чистым, резким и контрастным, без хроматизма и краевых искажений. Благодаря мягкому резиновому наглазнику вести наблюдения очень удобно. Кроме того, наглазник надежно защищает картинку от боковых засветок. Окуляр подходит к телескопам с посадочным диаметром 1,25. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
Sky-Watcher Super 4 мм – это качественный ахроматический окуляр системы Кельнера для телескопов со средней и высокой светосилой. Он обеспечивает большое увеличение и прекрасно подходит для подробного наблюдения астрономических объектов. На оптические поверхности нанесено полное просветляющее покрытие, поэтому изображение получается чистым, резким и контрастным, без хроматизма и краевых искажений. Благодаря мягкому резиновому наглазнику вести наблюдения очень удобно. Кроме того, наглазник надежно защищает картинку от боковых засветок. Окуляр подходит к телескопам с посадочным диаметром 1,25. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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