Набор для опытов Levenhuk K50
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Характеристики
Описание товара Набор для опытов Levenhuk K50
Человеку свойственно пытаться понять, как устроен каждый предмет, что его окружает, как устроен весь мир. Используя микроскоп и набор для опытов Levenhuk K50, вы сможете приоткрыть завесу тайны, покрывающую микромир, который мы обычно не видим. Теперь самые обыденные вещи предстанут перед вами в новом качестве. Levenhuk K50 включает в себя все, что нужно для проведения самостоятельных исследований не в лаборатории, а прямо у вас дома! Вы сможете сами приготовить все препараты для микроскопа и досконально изучить их на уровне клеточного строения. Не бойтесь допустить ошибку: используя руководство по применению, вы без труда сможете правильно подготовить препараты для наблюдений, а также проведете интереснейшие опыты. Так, вы сможете воочию наблюдать, как клетки реагируют на перепад температур или воздействие химических веществ.
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