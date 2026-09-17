Top.Mail.Ru
Набор для опытов Levenhuk K50 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор для опытов Levenhuk K50

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 1
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 2
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 3
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 4
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 5
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 6
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 7
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 8
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 9
Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для экспериментов
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 1
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 2
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 3
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 4
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 5
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 6
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 7
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 8
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 9
  • Набор для опытов Levenhuk K50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 190936
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор для экспериментов
Особенности
5 образцов: лапка мухи, лук репчатый, стебель хлопка, древесный ствол, срез сосны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
320

Описание товара Набор для опытов Levenhuk K50

Человеку свойственно пытаться понять, как устроен каждый предмет, что его окружает, как устроен весь мир. Используя микроскоп и набор для опытов Levenhuk K50, вы сможете приоткрыть завесу тайны, покрывающую микромир, который мы обычно не видим. Теперь самые обыденные вещи предстанут перед вами в новом качестве. Levenhuk K50 включает в себя все, что нужно для проведения самостоятельных исследований не в лаборатории, а прямо у вас дома! Вы сможете сами приготовить все препараты для микроскопа и досконально изучить их на уровне клеточного строения. Не бойтесь допустить ошибку: используя руководство по применению, вы без труда сможете правильно подготовить препараты для наблюдений, а также проведете интереснейшие опыты. Так, вы сможете воочию наблюдать, как клетки реагируют на перепад температур или воздействие химических веществ.

Отзывы о товаре Набор для опытов Levenhuk K50




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор для экспериментов
Особенности
5 образцов: лапка мухи, лук репчатый, стебель хлопка, древесный ствол, срез сосны
Страна производитель
Китай
Описание
Человеку свойственно пытаться понять, как устроен каждый предмет, что его окружает, как устроен весь мир. Используя микроскоп и набор для опытов Levenhuk K50, вы сможете приоткрыть завесу тайны, покрывающую микромир, который мы обычно не видим. Теперь самые обыденные вещи предстанут перед вами в новом качестве. Levenhuk K50 включает в себя все, что нужно для проведения самостоятельных исследований не в лаборатории, а прямо у вас дома! Вы сможете сами приготовить все препараты для микроскопа и досконально изучить их на уровне клеточного строения. Не бойтесь допустить ошибку: используя руководство по применению, вы без труда сможете правильно подготовить препараты для наблюдений, а также проведете интереснейшие опыты. Так, вы сможете воочию наблюдать, как клетки реагируют на перепад температур или воздействие химических веществ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для опытов Levenhuk K50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...