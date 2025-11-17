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Набор готовых микропрепаратов Микромед №80 купить с доставкой в Москве
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Набор готовых микропрепаратов Микромед №80

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Набор готовых микропрепаратов Микромед №80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250311
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Особенности
Входящие в набор объекты закреплены на предметных стеклах и уже готовы для опытов с микроскопом.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
700

Описание товара Набор готовых микропрепаратов Микромед №80

Набор состоит из готовых микропрепаратов, предметных и покровных стекол для самостоятельного изготовления препаратов. Такой комплект создан для полноценных исследований и проведения лабораторных работ по основным школьным биологическим курсам. Дополнительные стекла, в том числе с лунками, позволят создавать и изучать собственноручно подготовленные образцы.

Отзывы о товаре Набор готовых микропрепаратов Микромед №80

Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Я купила в подарок внуку школьнику микроскоп Микромед. Набор микропрепаратов продавался отдельно. Купила и его тоже. Очень довольна. Микропрепараты сделаны достойно. В микроскоп отлично видны детали. Набор ботаника + зоология. В контейнере есть ряд пустых предметных и покровных стекол, чтобы самому можно было сделать свои микропрепараты.



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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Особенности
Входящие в набор объекты закреплены на предметных стеклах и уже готовы для опытов с микроскопом.
Страна производитель
Китай
Описание
Набор состоит из готовых микропрепаратов, предметных и покровных стекол для самостоятельного изготовления препаратов. Такой комплект создан для полноценных исследований и проведения лабораторных работ по основным школьным биологическим курсам. Дополнительные стекла, в том числе с лунками, позволят создавать и изучать собственноручно подготовленные образцы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Я купила в подарок внуку школьнику микроскоп Микромед. Набор микропрепаратов продавался отдельно. Купила и его тоже. Очень довольна. Микропрепараты сделаны достойно. В микроскоп отлично видны детали. Набор ботаника + зоология. В контейнере есть ряд пустых предметных и покровных стекол, чтобы самому можно было сделать свои микропрепараты.


Набор готовых микропрепаратов Микромед №80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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