Набор готовых микропрепаратов Микромед №80
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250311
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Особенности
Входящие в набор объекты закреплены на предметных стеклах и уже готовы для опытов с микроскопом.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
700
Описание товара Набор готовых микропрепаратов Микромед №80
Набор состоит из готовых микропрепаратов, предметных и покровных стекол для самостоятельного изготовления препаратов. Такой комплект создан для полноценных исследований и проведения лабораторных работ по основным школьным биологическим курсам. Дополнительные стекла, в том числе с лунками, позволят создавать и изучать собственноручно подготовленные образцы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Особенности
Входящие в набор объекты закреплены на предметных стеклах и уже готовы для опытов с микроскопом.
Страна производитель
Китай
Набор состоит из готовых микропрепаратов, предметных и покровных стекол для самостоятельного изготовления препаратов. Такой комплект создан для полноценных исследований и проведения лабораторных работ по основным школьным биологическим курсам. Дополнительные стекла, в том числе с лунками, позволят создавать и изучать собственноручно подготовленные образцы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Достоинства:
Комментарий:
Я купила в подарок внуку школьнику микроскоп Микромед. Набор микропрепаратов продавался отдельно. Купила и его тоже. Очень довольна. Микропрепараты сделаны достойно. В микроскоп отлично видны детали. Набор ботаника + зоология. В контейнере есть ряд пустых предметных и покровных стекол, чтобы самому можно было сделать свои микропрепараты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор готовых микропрепаратов Микромед №80
Достоинства:
Комментарий:
Я купила в подарок внуку школьнику микроскоп Микромед. Набор микропрепаратов продавался отдельно. Купила и его тоже. Очень довольна. Микропрепараты сделаны достойно. В микроскоп отлично видны детали. Набор ботаника + зоология. В контейнере есть ряд пустых предметных и покровных стекол, чтобы самому можно было сделать свои микропрепараты.