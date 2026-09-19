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Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489496
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многоэлементный окуляр для телескопа, обеспечивает комфортный обзор в 50°, линзы сделаны из просветленного оптического стекла, алюминиевый корпус, складывающийся резиновый наглазник, стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, наличие резьбы под светофильтры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х5
Вес, г.
100
Описание товара Окуляр Levenhuk Pl?ssl 12 мм, 1,25"
Благодаря стандартному посадочному диаметру 1,25 дюйма окуляр Levenhuk Pl?ssl 12 мм можно сочетать с большинством современных телескопов любых марок и оптических схем. Это универсальный окуляр, который одинаково хорошо проявляет себя при наблюдениях и ближнего, и дальнего космоса. Есть резьба под светофильтры, что также расширяет область применения окуляра. Оптическая схема состоит из 4 элементов в 2 группах. Все линзы сделаны из многократно просветленного стекла. Поле зрения составляет 50°. Оптика помещена в алюминиевый корпус и надежно защищена от случайных повреждений. Резиновый наглазник можно складывать и раскладывать при необходимости. Основные особенности: Многоэлементный окуляр для телескопа, Обеспечивает комфортный обзор в 50°, Линзы сделаны из просветленного оптического стекла, Алюминиевый корпус, складывающийся резиновый наглазник, Стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, наличие резьбы под светофильтры.
многоэлементный окуляр для телескопа, обеспечивает комфортный обзор в 50°, линзы сделаны из просветленного оптического стекла, алюминиевый корпус, складывающийся резиновый наглазник, стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, наличие резьбы под светофильтры
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря стандартному посадочному диаметру 1,25 дюйма окуляр Levenhuk Pl?ssl 12 мм можно сочетать с большинством современных телескопов любых марок и оптических схем. Это универсальный окуляр, который одинаково хорошо проявляет себя при наблюдениях и ближнего, и дальнего космоса. Есть резьба под светофильтры, что также расширяет область применения окуляра. Оптическая схема состоит из 4 элементов в 2 группах. Все линзы сделаны из многократно просветленного стекла. Поле зрения составляет 50°. Оптика помещена в алюминиевый корпус и надежно защищена от случайных повреждений. Резиновый наглазник можно складывать и раскладывать при необходимости. Основные особенности: Многоэлементный окуляр для телескопа, Обеспечивает комфортный обзор в 50°, Линзы сделаны из просветленного оптического стекла, Алюминиевый корпус, складывающийся резиновый наглазник, Стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, наличие резьбы под светофильтры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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