Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25"
Levenhuk Pl?ssl 9 мм – универсальный окуляр для телескопа, который хорошо проявит себя при наблюдениях как ближнего, так и дальнего космоса. Он обладает полем зрения в 50°, комфортным для поиска астрономических объектов на небосклоне. У окуляра есть специальная резьба, позволяющая устанавливать на него светофильтры. Благодаря посадочному диаметру 1,25 дюйма окуляр можно сочетать с большинством современных телескопов. Многоэлементная оптическая схема собрана из стеклянных линз, которые дополнены полным многослойным просветлением. Оптика помещена в прочный алюминиевый корпус. Наглазник складывающийся и сделан из резины, поэтому окуляром удобно пользоваться даже при длительных наблюдениях космоса. Основные особенности: Многоэлементная оптическая конструкция, Линзы из оптического стекла с многослойным просветлением, Комфортный угол обзора в 50°, стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, Совместим с телескопами любых брендов, универсален в использовании, Есть резьба для установки светофильтра.
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