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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT купить с доставкой в Москве
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT

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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 1
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 3
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 4
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 5
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цветовая температура
5500 К
Источник питания
от сети
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 2
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 3
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 4
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 5
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308433
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплектация
стойка– 2 шт. , лампа светодиодная ML-25 FL LED – 2 шт. , чехол для софтбокса – 2 шт. , тканевый рассеиватель – 2 шт , панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом – 2 шт. , сумка
Цветовая температура
5500 К
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х22х21
Вес, кг.
4.3

Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT

Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами типа Corn и несъемными складными софтбоксами, две стойки-треноги для установки осветителей и сумка для хранения. Комплект подойдет для съемки в офисах или в небольших студиях, например, для предметной фотосъемки на длинных выдержках. Подходит для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки, поскольку для создания классической световой схемы обычно хватает двух источников света. Работа с комплектом проста и не потребует специальных знаний и навыков.

Отзывы о товаре Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплектация
стойка– 2 шт. , лампа светодиодная ML-25 FL LED – 2 шт. , чехол для софтбокса – 2 шт. , тканевый рассеиватель – 2 шт , панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом – 2 шт. , сумка
Цветовая температура
5500 К
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами типа Corn и несъемными складными софтбоксами, две стойки-треноги для установки осветителей и сумка для хранения. Комплект подойдет для съемки в офисах или в небольших студиях, например, для предметной фотосъемки на длинных выдержках. Подходит для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки, поскольку для создания классической световой схемы обычно хватает двух источников света. Работа с комплектом проста и не потребует специальных знаний и навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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