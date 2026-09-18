Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек
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Характеристики
Описание товара Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек
Комплект насадок FGA-K5 — набор светоформирующих насадок. Насадки применяются для изменения свойств и характеристик светового пучка. В комплект входит: софтбокс с серебристой внутренней поверхностью и рассеивающей тканью, размер 15?23 см: применяется для смягчения светового потока и формирования мягких теней, сотовая насадка с ячейками 3 мм, диаметр 100 мм: для получения более жесткого узконаправленного светового потока, шторки четырехстворчатые: служат для ограничения светового пучка, цветные тканевые фильтры (зеленый, желтый, синий, голубой, красный, оранжевый): применяются для создания цветового акцента на объекте съемки или фоне, сумка для транспортировки и хранения комплекта насадок.
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