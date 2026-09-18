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Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек купить с доставкой в Москве
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Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек

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Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект насадок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231497
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект насадок
Комплектация
Сумка — 1шт., Софтбокс — 1шт., Сотовая насадка — 1шт., Шторка — 1 шт., Цветные рассеиватели для софтбокса (зеленый, фиолетовый, желтый, синий, оранжевый, красный) — 6 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х13
Вес, г.
400

Описание товара Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек

Комплект насадок FGA-K5 — набор светоформирующих насадок. Насадки применяются для изменения свойств и характеристик светового пучка. В комплект входит: софтбокс с серебристой внутренней поверхностью и рассеивающей тканью, размер 15?23 см: применяется для смягчения светового потока и формирования мягких теней, сотовая насадка с ячейками 3 мм, диаметр 100 мм: для получения более жесткого узконаправленного светового потока, шторки четырехстворчатые: служат для ограничения светового пучка, цветные тканевые фильтры (зеленый, желтый, синий, голубой, красный, оранжевый): применяются для создания цветового акцента на объекте съемки или фоне, сумка для транспортировки и хранения комплекта насадок.

Отзывы о товаре Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5 для накамерных вспышек




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект насадок
Комплектация
Сумка — 1шт., Софтбокс — 1шт., Сотовая насадка — 1шт., Шторка — 1 шт., Цветные рассеиватели для софтбокса (зеленый, фиолетовый, желтый, синий, оранжевый, красный) — 6 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект насадок FGA-K5 — набор светоформирующих насадок. Насадки применяются для изменения свойств и характеристик светового пучка. В комплект входит: софтбокс с серебристой внутренней поверхностью и рассеивающей тканью, размер 15?23 см: применяется для смягчения светового потока и формирования мягких теней, сотовая насадка с ячейками 3 мм, диаметр 100 мм: для получения более жесткого узконаправленного светового потока, шторки четырехстворчатые: служат для ограничения светового пучка, цветные тканевые фильтры (зеленый, желтый, синий, голубой, красный, оранжевый): применяются для создания цветового акцента на объекте съемки или фоне, сумка для транспортировки и хранения комплекта насадок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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