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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT купить с доставкой в Москве
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT

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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 1
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 3
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 4
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 5
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 6
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 7
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 8
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 9
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 10
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 2
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 3
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 4
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 5
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 6
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 7
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 8
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 9
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 10
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308429
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом, тканевый рассеиватель, чехол для софтбокса, лампа светодиодная, стойка, сумка для комплекта, руководство
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х18х17
Вес, кг.
2.6

Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT

Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT – это комплект постоянного света для фото— или видеосъемки, в который входит осветитель LH-E27 с фотографической светодиодной лампой и несъемным складным софтбоксом, которые устанавливаются на осветительную стойку, а также сумка для хранения и транспортировки комплекта. Комплект предназначен для фото— или видеосъемки в небольших студиях, офисах или на выезде. Подходит для освещения съемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для др. Может использоваться в качестве дополнительного источника света.

Отзывы о товаре Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом, тканевый рассеиватель, чехол для софтбокса, лампа светодиодная, стойка, сумка для комплекта, руководство
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT – это комплект постоянного света для фото— или видеосъемки, в который входит осветитель LH-E27 с фотографической светодиодной лампой и несъемным складным софтбоксом, которые устанавливаются на осветительную стойку, а также сумка для хранения и транспортировки комплекта. Комплект предназначен для фото— или видеосъемки в небольших студиях, офисах или на выезде. Подходит для освещения съемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для др. Может использоваться в качестве дополнительного источника света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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