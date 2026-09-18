Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом, тканевый рассеиватель, чехол для софтбокса, лампа светодиодная, стойка, сумка для комплекта, руководство
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х18х17
Вес, кг.
2.6
Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT – это комплект постоянного света для фото— или видеосъемки, в который входит осветитель LH-E27 с фотографической светодиодной лампой и несъемным складным софтбоксом, которые устанавливаются на осветительную стойку, а также сумка для хранения и транспортировки комплекта. Комплект предназначен для фото— или видеосъемки в небольших студиях, офисах или на выезде. Подходит для освещения съемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для др. Может использоваться в качестве дополнительного источника света.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом, тканевый рассеиватель, чехол для софтбокса, лампа светодиодная, стойка, сумка для комплекта, руководство
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT – это комплект постоянного света для фото— или видеосъемки, в который входит осветитель LH-E27 с фотографической светодиодной лампой и несъемным складным софтбоксом, которые устанавливаются на осветительную стойку, а также сумка для хранения и транспортировки комплекта. Комплект предназначен для фото— или видеосъемки в небольших студиях, офисах или на выезде. Подходит для освещения съемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для др. Может использоваться в качестве дополнительного источника света.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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