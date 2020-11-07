Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Комплект постоянного света
|Цветовая температура
|5500±200К
|Источник питания
|50 Гц, 230 В
|Комплектация
|Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED 2 шт, Патрон Falcon Eyes LH-27SU 2 шт, Пульт дистанционного управления 1 шт, Зонт просветный 82 см 2 шт, Стойка 200 см 2 шт, Сумка для комплекта 1 шт, Руководство по эксплуатации 1 шт, Гарантийный талон
|Вес, кг
|3,8
|Состояние товара
|новый
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