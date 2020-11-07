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Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED

Артикул: 231489
  • Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 1
  • Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 2
  • Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 3
  • Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 4
  • Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 5
Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 1
Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 2
Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 3
Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 4
Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - фото 5
10 980 руб. 
Купить
+ 295 КэтКоинов
Артикул: 231489
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект постоянного света
Цветовая температура5500±200К
Источник питания50 Гц, 230 В
КомплектацияЛампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED 2 шт, Патрон Falcon Eyes LH-27SU 2 шт, Пульт дистанционного управления 1 шт, Зонт просветный 82 см 2 шт, Стойка 200 см 2 шт, Сумка для комплекта 1 шт, Руководство по эксплуатации 1 шт, Гарантийный талон
Вес, кг3,8
Состояние товарановый
Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED создан на основе двух компактных светодиодных источников постоянного света Falcon Eyes miniLight 45 LED, в комплект поставки входит пульт дистанционного управления с 4 каналами, который позволит объединять осветители в группы и управлять всеми осветителями одновременно или каждым отдельно. Комплект студийного света на базе источников постоянного света позволяет тонко управлять светом и наглядно видеть результат применения различных световых схем. Комплект подходит для портретной, предметной, рекламной и других видов студийной фото- и видеосъемки, а также будет особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме. Пригодится такой комплект света и для видеоблогеров, он способен обеспечить качественное равномерное освещение, которое необходимо для съемки.


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Самовывоз невозможен
Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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