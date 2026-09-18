Top.Mail.Ru
Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04 - фото 1
Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Механизм фокусировки
  • Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04 - фото 1
  • Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232266
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Механизм фокусировки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, г.
600

Описание товара Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04

Follow Focus 04 — позволяет плавно управлять фокусировкой при съемке. Плавность хода обеспечивается безлюфтовым механизмом с зубчатой передачей. Белая зона на ручке регулировки предусмотрена для маркировки последовательности положения механизма и крайних положений. Follow Focus 04 может монтироваться как слева так и справа от объектива. Возможно использование гибкой ручки (приобретается отдельно). Комплектуется зубчатым ремнем.

Отзывы о товаре Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Механизм фокусировки
Страна производитель
Китай
Описание
Follow Focus 04 — позволяет плавно управлять фокусировкой при съемке. Плавность хода обеспечивается безлюфтовым механизмом с зубчатой передачей. Белая зона на ручке регулировки предусмотрена для маркировки последовательности положения механизма и крайних положений. Follow Focus 04 может монтироваться как слева так и справа от объектива. Возможно использование гибкой ручки (приобретается отдельно). Комплектуется зубчатым ремнем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Механизм фокусировки GreenBean Follow Focus 04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...