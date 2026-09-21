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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709919
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софтбокс с рассеивателем, соты, монтажная площадка с креплением для двух осветителей, держатель со штифтом 11 мм, чехол, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара Софтбокс Godox Knowled TP-S2 для TP2R
Godox Knowled TP-S2 – складной прямоугольный софтбокс с сотами размером 60х30 см для одного или двух светодиодных осветителей Godox Knowled TP2R / TPC2R. Глубина софтбокса составляет 18 см.
Софтбокс TP-S2 предназначен для смягчения светового потока от трубчатых осветителей, что часто необходимо при съемках кино или рекламных роликов.
Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса. Белый полупрозрачный рассеиватель делает свет более мягким и равномерным. Сотовая насадка уменьшает диаметр светового пятна для получения более контрастных кадров.
TP-S2 имеет несложный принцип сборки: держатель со штифтом соединяется с монтажной площадкой, затем на данную конструкцию с помощью липучек крепится тканевый каркас. Внутрь каркаса помещаются одна или две светодиодные трубки TP2R / TPC2R и фиксируются в зажимах площадки. Далее к внутреннему краю каркасу на липучку можно прикрепить рассеиватель и соты.
Светодиодные палки надежно фиксируются в софтбоксе за счет рым-болтов M3/8" с обеих сторон осветителя. Управление настройками пиксельных трубок осуществляется через специальный отсек в каркасе или дистанционно с помощью приложения Godox Light 3.0.
Данный софтбокс может устанавливаться на стойку под любым углом с помощью муфты, диаметр монтажного штифта составляет 11 мм, длина штифта - 250 мм.
Стойка, муфта и светодиодные осветители приобретаются отдельно.
софтбокс с рассеивателем, соты, монтажная площадка с креплением для двух осветителей, держатель со штифтом 11 мм, чехол, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled TP-S2 – складной прямоугольный софтбокс с сотами размером 60х30 см для одного или двух светодиодных осветителей Godox Knowled TP2R / TPC2R. Глубина софтбокса составляет 18 см.
Софтбокс TP-S2 предназначен для смягчения светового потока от трубчатых осветителей, что часто необходимо при съемках кино или рекламных роликов.
Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса. Белый полупрозрачный рассеиватель делает свет более мягким и равномерным. Сотовая насадка уменьшает диаметр светового пятна для получения более контрастных кадров.
TP-S2 имеет несложный принцип сборки: держатель со штифтом соединяется с монтажной площадкой, затем на данную конструкцию с помощью липучек крепится тканевый каркас. Внутрь каркаса помещаются одна или две светодиодные трубки TP2R / TPC2R и фиксируются в зажимах площадки. Далее к внутреннему краю каркасу на липучку можно прикрепить рассеиватель и соты.
Светодиодные палки надежно фиксируются в софтбоксе за счет рым-болтов M3/8" с обеих сторон осветителя. Управление настройками пиксельных трубок осуществляется через специальный отсек в каркасе или дистанционно с помощью приложения Godox Light 3.0.
Данный софтбокс может устанавливаться на стойку под любым углом с помощью муфты, диаметр монтажного штифта составляет 11 мм, длина штифта - 250 мм.
Стойка, муфта и светодиодные осветители приобретаются отдельно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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