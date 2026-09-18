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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT купить с доставкой в Москве
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT

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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 2
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308413
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплекты студийного света
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х32х31
Вес, кг.
11.4

Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT

Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два патрона LH-E27х1 со складными (несъемными) софтбоксами, два патрона LH-27SU с четырьмя комплектными зонтами (белым рассеивающим и серебристым светоотражающих к каждому патрону), 4 стойки L-2000 высотой 75-200 cм для установки осветителей, 2 стойки L-2000 с перекладиной LSB-425 для крепления комплектных цветных фонов, сумка для хранения и переноски G-006. Комплект подойдет для создания различных световых схем четырьмя осветителями суммарной мощностью 100 Вт в творческой студии или на выезде. Может использоваться для художественной съемки портретов, натюрмортов, предметов, где требуется не только фотографическая точность, но и создание световых акцентов, настроения, тона.

Отзывы о товаре Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплекты студийного света
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два патрона LH-E27х1 со складными (несъемными) софтбоксами, два патрона LH-27SU с четырьмя комплектными зонтами (белым рассеивающим и серебристым светоотражающих к каждому патрону), 4 стойки L-2000 высотой 75-200 cм для установки осветителей, 2 стойки L-2000 с перекладиной LSB-425 для крепления комплектных цветных фонов, сумка для хранения и переноски G-006. Комплект подойдет для создания различных световых схем четырьмя осветителями суммарной мощностью 100 Вт в творческой студии или на выезде. Может использоваться для художественной съемки портретов, натюрмортов, предметов, где требуется не только фотографическая точность, но и создание световых акцентов, настроения, тона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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