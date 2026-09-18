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Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
5600 K
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308416
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осветитель Eyes Studio LED COB75 BW – 2 шт., пульт дистанционного управления — 1 шт., софтбокс SB-BW 60x90 см в чехле – 2 шт., стойка осветительная FT-2400 – 2 шт., сумка SKB-15 — 1 шт., руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цветовая температура
5600 K
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х31х30
Вес, кг.
11.1
Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit
Комплект оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit представляет собой базовый комплект для студийной фото- или видеосъемки. В комплект входят два светодиодных осветителя Studio LED COB75 BW с круглой COB-матрицей II поколения ( байонет типа Bowens), на которые устанавливаются прямоугольные софтбоксы SB-BW. Осветитель формирует равномерное круглое световое пятно, а совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 60х90 см позволяет имитировать освещение «от окна». Осветители могут включаться и управляться дистанционно, при помощи пульта, входящего в комплект. Осветители устанавливаются на комплектные стойки FT-2400 с регулируемой высотой от 84 до 240 см. Комплект упаковывается в сумку для переноски SKB-15 размерами 77х25х25 см, вес комплекта около 9 кг. Благодаря тому, что в комплекте есть все необходимое, комплект подойдет для начинающих фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии или на выезде.
осветитель Eyes Studio LED COB75 BW – 2 шт., пульт дистанционного управления — 1 шт., софтбокс SB-BW 60x90 см в чехле – 2 шт., стойка осветительная FT-2400 – 2 шт., сумка SKB-15 — 1 шт., руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цветовая температура
5600 K
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit представляет собой базовый комплект для студийной фото- или видеосъемки. В комплект входят два светодиодных осветителя Studio LED COB75 BW с круглой COB-матрицей II поколения ( байонет типа Bowens), на которые устанавливаются прямоугольные софтбоксы SB-BW. Осветитель формирует равномерное круглое световое пятно, а совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 60х90 см позволяет имитировать освещение «от окна». Осветители могут включаться и управляться дистанционно, при помощи пульта, входящего в комплект. Осветители устанавливаются на комплектные стойки FT-2400 с регулируемой высотой от 84 до 240 см. Комплект упаковывается в сумку для переноски SKB-15 размерами 77х25х25 см, вес комплекта около 9 кг. Благодаря тому, что в комплекте есть все необходимое, комплект подойдет для начинающих фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии или на выезде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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