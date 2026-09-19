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Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P купить с доставкой в Москве
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Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P

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Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 1
Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 2
Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 3
Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 4
Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
  • Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 1
  • Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 2
  • Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 3
  • Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 4
  • Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354170
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
линза, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, кг.
1

Описание товара Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P

Длиннофокусная линза Godox SA-03 150 мм для SA-P - сменный объектив с фокусным расстоянием 150 мм для совместного использования с проекционной насадкой Godox SA-P на светодиодном осветителе Godox S30.. Один из трех объективов в серии, позволяет проецировать луч света с возможностью точного управления. 150-миллиметровый объектив применяется в ситуациях, когда комбинация из осветителя и проекционной насадки не может быть установлена близко к снимаемому объекту и должна использоваться на расстоянии.

Отзывы о товаре Линза телефото Godox SA-03 150 мм для SA-P




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
линза, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Длиннофокусная линза Godox SA-03 150 мм для SA-P - сменный объектив с фокусным расстоянием 150 мм для совместного использования с проекционной насадкой Godox SA-P на светодиодном осветителе Godox S30.. Один из трех объективов в серии, позволяет проецировать луч света с возможностью точного управления. 150-миллиметровый объектив применяется в ситуациях, когда комбинация из осветителя и проекционной насадки не может быть установлена близко к снимаемому объекту и должна использоваться на расстоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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