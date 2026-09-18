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Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18

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Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231588
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Зарядное устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
200

Описание товара Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18

Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 используется для питания и зарядки аккумуляторной батареи внешних камер серии Godox Ving от сети переменного тока 240V или автомобильного прикуривателя. Оно просто и понятно в использовании. Благодаря компактной конструкции и легкому весу зарядное устройство занимает мало места в ваших вещах. Зарядка удобна в транспортировке, идеальна для путешествий и дальних поездок. Благодаря световому индикатору состояния зарядки Вы можете контролировать статус заряда аккумулятора. Он предупредит вас об окончании процесса подзарядки.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Зарядное устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 используется для питания и зарядки аккумуляторной батареи внешних камер серии Godox Ving от сети переменного тока 240V или автомобильного прикуривателя. Оно просто и понятно в использовании. Благодаря компактной конструкции и легкому весу зарядное устройство занимает мало места в ваших вещах. Зарядка удобна в транспортировке, идеальна для путешествий и дальних поездок. Благодаря световому индикатору состояния зарядки Вы можете контролировать статус заряда аккумулятора. Он предупредит вас об окончании процесса подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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