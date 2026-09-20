Комплект студийного оборудования Godox SL100Bi-K2
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Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512755
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
84х32х19
Вес, кг.
14.9
Описание товара Комплект студийного оборудования Godox SL100Bi-K2
Данный набор вмещает в себя два осветителя SL100Bi, два софтбокса 60x90 см, два рефлектора, две стойки, пульт и предназначен он для видео либо фото съёмки крупных объектов в больших видео или фото студиях. Каждый светодиодный осветитель укомплектован мощной светодиодной матрицей в 100W с высоким индексом выдачи света CRI 96% и TLCI 97%. Версия осветителя с индексом Bi - является продвинутым решением с регулируемой цветовой температуры от 2800 до 6500K, отлично подойдет для творчества. Данный комплект создан для тех, кто стремится к максимальной мощности при ограниченном бюджете.
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Данный набор вмещает в себя два осветителя SL100Bi, два софтбокса 60x90 см, два рефлектора, две стойки, пульт и предназначен он для видео либо фото съёмки крупных объектов в больших видео или фото студиях. Каждый светодиодный осветитель укомплектован мощной светодиодной матрицей в 100W с высоким индексом выдачи света CRI 96% и TLCI 97%. Версия осветителя с индексом Bi - является продвинутым решением с регулируемой цветовой температуры от 2800 до 6500K, отлично подойдет для творчества. Данный комплект создан для тех, кто стремится к максимальной мощности при ограниченном бюджете.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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