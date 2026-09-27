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Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный купить с доставкой в Москве
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Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный

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Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 1
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 2
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 3
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 4
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 5
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 6
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 7
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 8
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 9
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 10
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 11
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 12
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 13
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 14
Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
5600К
Источник питания
от сети
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 1
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 2
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 3
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 4
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 5
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 6
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 7
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 8
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 9
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 10
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 11
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 12
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 13
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 14
  • Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598927
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
осветитель светодиодный Godox Litemons LC30D – 2 шт., держатель AH-01 – 2 шт., адаптер питания от сети – 2 шт., кабель питания от сети – 2 шт., настольный штатив Godox DT-TP01, штатив Godox 160F, рассеиватель сферический Godox ML-CD15, рассеиватель Godox AK-R11 – 2 шт., сумка Godox СВ70
Цветовая температура
5600К
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х13
Вес, г.
300

Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный

Комплект для съемки в компактной студии или дома состоит из двух моноблоков Litemons LC30D сферический рассеиватель и два матовых колпачка, что делает его универсальным дополнением к вашему фотооборудованию. А компактный размер набора позволяет легко переносить его в рюкзаке для съемок вне студии.

Отзывы о товаре Комплект светодиодных осветителей Godox Litemons LC30D-K2 настольный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
осветитель светодиодный Godox Litemons LC30D – 2 шт., держатель AH-01 – 2 шт., адаптер питания от сети – 2 шт., кабель питания от сети – 2 шт., настольный штатив Godox DT-TP01, штатив Godox 160F, рассеиватель сферический Godox ML-CD15, рассеиватель Godox AK-R11 – 2 шт., сумка Godox СВ70
Цветовая температура
5600К
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект для съемки в компактной студии или дома состоит из двух моноблоков Litemons LC30D сферический рассеиватель и два матовых колпачка, что делает его универсальным дополнением к вашему фотооборудованию. А компактный размер набора позволяет легко переносить его в рюкзаке для съемок вне студии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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