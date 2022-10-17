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Кран Falcon eyes LSB-4JS купить с доставкой в Москве
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Кран Falcon eyes LSB-4JS

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Кран Falcon eyes LSB-4JS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 42890
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.17х0.16
Вес, кг.
3.8

Описание товара Кран Falcon eyes LSB-4JS

Кран Falcon eyes LSB-4JS

Отзывы о товаре Кран Falcon eyes LSB-4JS

17.10.2022
Владимир

Достоинства:
Кран устойчивый, вес не большой. Удобно переносится с сумкой PWR 120см. Доставка прошла в указанные сроки. Доволен!

Недостатки:
Пока не обнаружил недостатки.

Комментарий:
В общем и товаром и магазином доволен.



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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Кран Falcon eyes LSB-4JS
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.10.2022
Владимир

Достоинства:
Кран устойчивый, вес не большой. Удобно переносится с сумкой PWR 120см. Доставка прошла в указанные сроки. Доволен!

Недостатки:
Пока не обнаружил недостатки.

Комментарий:
В общем и товаром и магазином доволен.


Кран Falcon eyes LSB-4JS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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