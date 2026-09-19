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Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365853
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Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT
Комплект Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT предназначен для организации в студии или на выезде места для съемки с профессиональным освещением и фоном высотой до 2 метров. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами и несъемными складными софтбоксами, четыре стойки L-4150 (две для установки осветителей и две для установки фона), перекладину LSB-4150, комплект цветных фонов (черный, белый, зеленый) с тремя клипсами CL-4150 и сумку LSB-4150 для хранения и транспортировки комплекта. Комплект позволит создать виртуальную студию с использованием технологии «хромакей» на небольшой площади даже в домашних условиях. Один источник света подсветит экран, состоящий из двух стоек с перекладиной и натянутого комплектного фона. А другой источник света отделит ведущего или актера от фона при помощи направленного светового потока.
Комплект Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT предназначен для организации в студии или на выезде места для съемки с профессиональным освещением и фоном высотой до 2 метров. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами и несъемными складными софтбоксами, четыре стойки L-4150 (две для установки осветителей и две для установки фона), перекладину LSB-4150, комплект цветных фонов (черный, белый, зеленый) с тремя клипсами CL-4150 и сумку LSB-4150 для хранения и транспортировки комплекта. Комплект позволит создать виртуальную студию с использованием технологии «хромакей» на небольшой площади даже в домашних условиях. Один источник света подсветит экран, состоящий из двух стоек с перекладиной и натянутого комплектного фона. А другой источник света отделит ведущего или актера от фона при помощи направленного светового потока.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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