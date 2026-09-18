Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW
Гибкий: оберните, установите, зажмите. Гибкие ножки штатива позволяют адаптировать его к почти любой поверхности. Универсальный: закрепите на этом штативе беззеркальную камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 1 кг с гнездом 1/4 или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight. Компактный и легкий: помещается в карман, фотосумку или рюкзак. Надежный: способен выдержать технику весом до 1 кг. Устойчивый: обрезиненные кольца на секциях ног и резиновые наконечники обеспечивают надежное сцепление с поверхностью. Долговечный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность. Запатентованный: его часто копируют, но никому еще не удалось создать идентичную по характеристикам модель. Штатив из ABS-пластика премиум-класса и новой шаровой головой для беззеркальных фотоаппаратов, «зеркалок» и видеокамер весом до 1 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.
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