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Штатив Inca IN3273D купить с доставкой в Москве
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Штатив Inca IN3273D

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Штатив Inca IN3273D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
167
Длина в сложенном состоянии, см
56
  • Штатив Inca IN3273D - фото 1
  • Штатив Inca IN3273D - фото 2
  • Штатив Inca IN3273D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384157
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Характеристики

Бренд
inca
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
167
Длина в сложенном состоянии, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х12х12
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Inca IN3273D

Штатив можно использовать для фотосъемки различных объектов в студийных условиях и на природе. Оснащен 3D-головой. Имеет наконечники на ножках против скольжения. Ручка на центральной стойке для удобной переноски. На ножках замки-защелки для быстрой установки. Крюк для груза не только позволяет повесить фотосумку вместо того, чтобы оставить ее лежать на земле, но и увеличивает устойчивость благодаря дополнительному весу.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Inca IN3273D




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
inca
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
167
Длина в сложенном состоянии, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив можно использовать для фотосъемки различных объектов в студийных условиях и на природе. Оснащен 3D-головой. Имеет наконечники на ножках против скольжения. Ручка на центральной стойке для удобной переноски. На ножках замки-защелки для быстрой установки. Крюк для груза не только позволяет повесить фотосумку вместо того, чтобы оставить ее лежать на земле, но и увеличивает устойчивость благодаря дополнительному весу.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Inca IN3273D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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