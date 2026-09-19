Видеокомплект Manfrotto MVK612SNGFC (штатив+головка)
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Характеристики
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
44.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
263 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385175
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
44.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171
Длина в сложенном состоянии, см
89.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.27х0.27
Вес, кг.
5
Описание товара Видеокомплект Manfrotto MVK612SNGFC (штатив+головка)
Постоянный контрбаланс от 4 до 12 кг. Максимальная универсальность благодаря плоской пластине. Поворотные замки FAST: надежная фиксация одним движением. 75мм полусфера, совместимая с 60мм адаптером-полусферой. Совместима с антивращательными пинами Manfrotto и ARRI.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Бренд
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
44.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171
Длина в сложенном состоянии, см
89.5
Страна производитель
Китай
Постоянный контрбаланс от 4 до 12 кг. Максимальная универсальность благодаря плоской пластине. Поворотные замки FAST: надежная фиксация одним движением. 75мм полусфера, совместимая с 60мм адаптером-полусферой. Совместима с антивращательными пинами Manfrotto и ARRI.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Видеокомплект Manfrotto MVK612SNGFC (штатив+головка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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