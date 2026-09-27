Видеокомплект Manfrotto 526,545BK-1 (штатив+головка+сумка)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
323 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385135
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.02х0.27х0.27
Вес, кг.
9
Описание товара Видеокомплект Manfrotto 526,545BK-1 (штатив+головка+сумка)
Комплект Manfrotto 526,545BK включает: профессиональную видеоголову Manfrotto 526, профессиональный видеоштатив Manfrotto 545B со средней растяжкой, кофр MBAG100PN. Вариабельная система рычагов панорамирования и наклонов. Вариабельная система контрбаланса для наклонов. Подвижная площадка для быстрой установки и работы. ?100 мм полусфера для выравнивания. Пузырьковый уровень для легкого построения кадра.
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Комплект Manfrotto 526,545BK включает: профессиональную видеоголову Manfrotto 526, профессиональный видеоштатив Manfrotto 545B со средней растяжкой, кофр MBAG100PN. Вариабельная система рычагов панорамирования и наклонов. Вариабельная система контрбаланса для наклонов. Подвижная площадка для быстрой установки и работы. ?100 мм полусфера для выравнивания. Пузырьковый уровень для легкого построения кадра.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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