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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
139
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538670
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На штатив Levenhuk Level BASE TR10 можно устанавливать самые разные приборы: фото- и видеокамеры, смартфоны, бинокли, монокуляры, осветители, проекторы и многое другое. Крепление стандартное – резьба 1/4 дюйма. Вес навесного оборудования не должен превышать 3 кг. Для установки некоторых приборов может понадобиться адаптер-переходник (приобретается отдельно). Штатив дополнен классической поворотной головкой, которую можно перемещать вверх и вниз, влево и вправо. Поворот в горизонтальной плоскости возможен на 360°. Для управления головкой используется удобная ручка. Установочная площадка расположена горизонтально, но ее можно откинуть вбок на угол до 90°. На всех осях есть фиксаторы. Регулировать высоту штатива можно двумя путями. Первый – поднять на нужную высоту центральную штангу, второй – выдвинуть ножки. Нужное положение ножек фиксируется при помощи флип-замков. Благодаря чехлу для переноски и хранения штатив удобно брать с собой в походы и поездки.
На штатив Levenhuk Level BASE TR10 можно устанавливать самые разные приборы: фото- и видеокамеры, смартфоны, бинокли, монокуляры, осветители, проекторы и многое другое. Крепление стандартное – резьба 1/4 дюйма. Вес навесного оборудования не должен превышать 3 кг. Для установки некоторых приборов может понадобиться адаптер-переходник (приобретается отдельно). Штатив дополнен классической поворотной головкой, которую можно перемещать вверх и вниз, влево и вправо. Поворот в горизонтальной плоскости возможен на 360°. Для управления головкой используется удобная ручка. Установочная площадка расположена горизонтально, но ее можно откинуть вбок на угол до 90°. На всех осях есть фиксаторы. Регулировать высоту штатива можно двумя путями. Первый – поднять на нужную высоту центральную штангу, второй – выдвинуть ножки. Нужное положение ножек фиксируется при помощи флип-замков. Благодаря чехлу для переноски и хранения штатив удобно брать с собой в походы и поездки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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