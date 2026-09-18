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Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 купить с доставкой в Москве
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Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2

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Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 8
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 9
Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
46.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
145
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230824
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
46.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
145
Длина в сложенном состоянии, см
57.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х12х11
Вес, кг.
2.2

Описание товара Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2

Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Silver line 614 BHR-2 – легкий надежный штатив со сменной шаровой головкой, предназначен для использования с камерами весом до 6 кг. Максимальная высота штатива 1450 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8, на площадке под камеру винт 1/4.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
46.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
145
Длина в сложенном состоянии, см
57.5
Страна производитель
Китай
Описание
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Silver line 614 BHR-2 – легкий надежный штатив со сменной шаровой головкой, предназначен для использования с камерами весом до 6 кг. Максимальная высота штатива 1450 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8, на площадке под камеру винт 1/4.


Теги товара: алюминиевые
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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