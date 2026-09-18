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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232345
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Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoCraft - 316
Самый легкий видеоштатив из ассортимента GreenBean, вес всего 2,1 кг. Максимальная нагрузка 3 кг, высота штатива до 1,65 м. Флюидная несъемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Независимая регулировка демпфирования по горизонтали и вертикали создает необходимое усилие, противостоящее нежелательным рывкам при панорамировании. Быстросъемная площадка с винтом 1/4. В основание штатива встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить горизонт на неровной поверхности. Трехсекционные ноги с верхней растяжкой, прочно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Резиновые опоры ног на шаровом основании, для устойчивости на неровных поверхностях.
Самый легкий видеоштатив из ассортимента GreenBean, вес всего 2,1 кг. Максимальная нагрузка 3 кг, высота штатива до 1,65 м. Флюидная несъемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Независимая регулировка демпфирования по горизонтали и вертикали создает необходимое усилие, противостоящее нежелательным рывкам при панорамировании. Быстросъемная площадка с винтом 1/4. В основание штатива встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить горизонт на неровной поверхности. Трехсекционные ноги с верхней растяжкой, прочно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Резиновые опоры ног на шаровом основании, для устойчивости на неровных поверхностях.
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