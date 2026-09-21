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Штатив Ermenrich PLT30 купить с доставкой в Москве
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Штатив Ermenrich PLT30

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Штатив Ermenrich PLT30 - фото 1
Штатив Ermenrich PLT30 - фото 2
Штатив Ermenrich PLT30 - фото 3
Штатив Ermenrich PLT30 - фото 4
Штатив Ermenrich PLT30 - фото 5
Штатив Ermenrich PLT30 - фото 6
Штатив Ermenrich PLT30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
93
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
92
  • Штатив Ermenrich PLT30 - фото 1
  • Штатив Ermenrich PLT30 - фото 2
  • Штатив Ermenrich PLT30 - фото 3
  • Штатив Ermenrich PLT30 - фото 4
  • Штатив Ermenrich PLT30 - фото 5
  • Штатив Ermenrich PLT30 - фото 6
  • Штатив Ermenrich PLT30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699108
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
93
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х85х16
Вес, кг.
2.64

Описание товара Штатив Ermenrich PLT30

Телескопический штатив Ermenrich PLT30 предназначен для установки приборов, как то: геодезических, строительных, измерительных. На головке штатива установлен разъем 5/8. Ножки и головка изготовлены из алюминия, у конструкции есть элементы из прочного пластика. Штатив легко устанавливается в мягкий грунт благодаря заостренным упорам.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Ermenrich PLT30




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
93
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
92
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопический штатив Ermenrich PLT30 предназначен для установки приборов, как то: геодезических, строительных, измерительных. На головке штатива установлен разъем 5/8. Ножки и головка изготовлены из алюминия, у конструкции есть элементы из прочного пластика. Штатив легко устанавливается в мягкий грунт благодаря заостренным упорам.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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