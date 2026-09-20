Описание товара Штатив Levenhuk Level BASE TR20

Напольный штатив Levenhuk Level BASE TR20 предназначен для установки техники с креплением 1/4 дюйма. На нем можно фиксировать фото- и видеокамеры, оптические приборы, проекторы, осветители и даже смартфоны. Для установки некоторых из них может понадобиться адаптер-переходник (нет в комплекте). Штатив сделан из металла, долговечен, надежен и достаточно компактен в сложенном состоянии. Это хороший вариант для путешествий и загородных поездок. Штативная головка может поворачиваться на 360° по горизонтали, а также вверх и вниз. Для управления ею используется удобная ручка. Установочная площадка сконструирована таким образом, что технику очень легко быстро крепить и снимать. Если ослабить фиксатор площадки, ее можно будет откинуть вбок на угол до 90°. Фиксаторы также есть на горизонтальной и вертикальной осях. Чтобы отрегулировать высоту штатива, можно или поднять центральную штангу, или выдвинуть ножки. Удобно, что на ножках используются флип-замки для быстрой фиксации положения. На центральной штанге есть крюк, на который можно вешать утяжелитель для повышения устойчивости конструкции. Но нужно помнить, что максимальная нагрузка на штатив ограничена 5 кг. Также удобно, что есть пузырьковый уровень, помогающий устанавливать штатив максимально ровно в любых условиях. В комплектацию включен чехол для хранения и транспортировки штатива.