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Штатив Levenhuk Level BASE TR20 купить с доставкой в Москве
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Штатив Levenhuk Level BASE TR20

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Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 1
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 2
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 3
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 4
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 5
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 6
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 7
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 8
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 9
Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
49
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 1
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 2
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 3
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 4
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 5
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 6
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 7
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 8
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 9
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538671
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
49
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140
Длина в сложенном состоянии, см
51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х8
Вес, кг.
1.12

Описание товара Штатив Levenhuk Level BASE TR20

Напольный штатив Levenhuk Level BASE TR20 предназначен для установки техники с креплением 1/4 дюйма. На нем можно фиксировать фото- и видеокамеры, оптические приборы, проекторы, осветители и даже смартфоны. Для установки некоторых из них может понадобиться адаптер-переходник (нет в комплекте). Штатив сделан из металла, долговечен, надежен и достаточно компактен в сложенном состоянии. Это хороший вариант для путешествий и загородных поездок. Штативная головка может поворачиваться на 360° по горизонтали, а также вверх и вниз. Для управления ею используется удобная ручка. Установочная площадка сконструирована таким образом, что технику очень легко быстро крепить и снимать. Если ослабить фиксатор площадки, ее можно будет откинуть вбок на угол до 90°. Фиксаторы также есть на горизонтальной и вертикальной осях. Чтобы отрегулировать высоту штатива, можно или поднять центральную штангу, или выдвинуть ножки. Удобно, что на ножках используются флип-замки для быстрой фиксации положения. На центральной штанге есть крюк, на который можно вешать утяжелитель для повышения устойчивости конструкции. Но нужно помнить, что максимальная нагрузка на штатив ограничена 5 кг. Также удобно, что есть пузырьковый уровень, помогающий устанавливать штатив максимально ровно в любых условиях. В комплектацию включен чехол для хранения и транспортировки штатива.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Levenhuk Level BASE TR20




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
49
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140
Длина в сложенном состоянии, см
51
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный штатив Levenhuk Level BASE TR20 предназначен для установки техники с креплением 1/4 дюйма. На нем можно фиксировать фото- и видеокамеры, оптические приборы, проекторы, осветители и даже смартфоны. Для установки некоторых из них может понадобиться адаптер-переходник (нет в комплекте). Штатив сделан из металла, долговечен, надежен и достаточно компактен в сложенном состоянии. Это хороший вариант для путешествий и загородных поездок. Штативная головка может поворачиваться на 360° по горизонтали, а также вверх и вниз. Для управления ею используется удобная ручка. Установочная площадка сконструирована таким образом, что технику очень легко быстро крепить и снимать. Если ослабить фиксатор площадки, ее можно будет откинуть вбок на угол до 90°. Фиксаторы также есть на горизонтальной и вертикальной осях. Чтобы отрегулировать высоту штатива, можно или поднять центральную штангу, или выдвинуть ножки. Удобно, что на ножках используются флип-замки для быстрой фиксации положения. На центральной штанге есть крюк, на который можно вешать утяжелитель для повышения устойчивости конструкции. Но нужно помнить, что максимальная нагрузка на штатив ограничена 5 кг. Также удобно, что есть пузырьковый уровень, помогающий устанавливать штатив максимально ровно в любых условиях. В комплектацию включен чехол для хранения и транспортировки штатива.


Теги товара: алюминиевые
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Отзывы


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