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Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP купить с доставкой в Москве
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Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP

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Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 1
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 2
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 3
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 4
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 5
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 6
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 7
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 8
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 9
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 10
Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 10
  • Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700704
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
Длина в сложенном состоянии, см
53.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х8х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP

Falcon Eyes Travel PRO 417BHP – портативный штатив серии Travel с шаровой панорамирующей головкой и регулируемой по высоте центральной колонной. Трипод высотой от 44 до 166 см предназначен для крепления цифровых фото- видеокамер весом до 3.5 кг. Travel PRO 417BHP позволяет быстро установить и зафиксировать камеру в горизонтальном или вертикальном положении



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Travel PRO 417BHP




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3.5
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
166.5
Длина в сложенном состоянии, см
53.2
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes Travel PRO 417BHP – портативный штатив серии Travel с шаровой панорамирующей головкой и регулируемой по высоте центральной колонной. Трипод высотой от 44 до 166 см предназначен для крепления цифровых фото- видеокамер весом до 3.5 кг. Travel PRO 417BHP позволяет быстро установить и зафиксировать камеру в горизонтальном или вертикальном положении


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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