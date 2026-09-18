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Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695

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Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 1
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 2
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 3
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 4
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 5
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 6
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 7
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 8
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
54
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 1
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 2
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 3
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 4
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 5
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 6
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 7
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 8
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231728
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
54
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х12х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695

Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 универсальный 4-секционный алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной и механизмом реверсивного складывания ножек — для компактности при транспортировке. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 26, 23, 20 и 13 мм), а клипсовые зажимы секций – из прочного ABS пластика. Купить видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 можно операторам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры и дополнительного оборудования общим весом до 4 кг. Максимальная рабочая высота штатива с выдвинутой центральной колонной — 176 см, минимальная рабочая высота — 59 см. Длина в сложенном виде — 54 см. При реверсивной установке центральной колонны минимальная рабочая высота ограничена лишь габаритами устанавливаемого оборудования. Одна из ног штатива съемная, соединив её с центральной колонной и головкой можно получить монопод высотой от 50 до 142 см, который незаменим в репортажных съёмках.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
54
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 универсальный 4-секционный алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной и механизмом реверсивного складывания ножек — для компактности при транспортировке. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 26, 23, 20 и 13 мм), а клипсовые зажимы секций – из прочного ABS пластика. Купить видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 можно операторам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры и дополнительного оборудования общим весом до 4 кг. Максимальная рабочая высота штатива с выдвинутой центральной колонной — 176 см, минимальная рабочая высота — 59 см. Длина в сложенном виде — 54 см. При реверсивной установке центральной колонны минимальная рабочая высота ограничена лишь габаритами устанавливаемого оборудования. Одна из ног штатива съемная, соединив её с центральной колонной и головкой можно получить монопод высотой от 50 до 142 см, который незаменим в репортажных съёмках.


Теги товара: алюминиевые
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