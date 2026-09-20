Штатив Levenhuk Level BASE TR30

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Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
30
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
70
Длина в сложенном состоянии, см
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538672
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Levenhuk Level BASE TR30 – легкий и компактный в сложенном состоянии штатив, который удобно брать с собой в поездки. Он устойчивый, сделан из металла и выдерживает нагрузку до 8 кг, поэтому подходит для установки крупногабаритного и тяжелого оборудования. На штативе можно крепить фото- и видеотехнику, оптические приборы и любые другие приборы с резьбовым креплением 1/4 дюйма. В комплектацию включен чехол для переноски и хранения штатива. Перемещение штативной головки осуществляет по двум осям: в горизонтальной плоскости на 360°, а также вверх и вниз. К тому же можно откидывать вбок установочную площадку – на угол до 90°. На всех осях есть фиксаторы в виде винтов-барашков. Благодаря этому у пользователя появляется много свободы – установленный на штатив прибор можно зафиксировать во множестве разных положений. Для выбора подходящей высоты тоже доступно несколько вариантов. Во-первых, можно выдвинуть или задвинуть ножки. Так как они оборудованы быстрозажимными флип-замками, эта регулировка осуществляется быстро и без усилий. Также можно поднять центральную штангу – для этого используется отдельная ручка. Обратите внимание: максимальная высота штатива составляет 700 мм. На крюк центральной штанги можно вешать утяжелитель, который придаст большую устойчивость всей конструкции. А пузырьковый уровень штатива упростит выравнивание по линии горизонта.
Levenhuk Level BASE TR30 – легкий и компактный в сложенном состоянии штатив, который удобно брать с собой в поездки. Он устойчивый, сделан из металла и выдерживает нагрузку до 8 кг, поэтому подходит для установки крупногабаритного и тяжелого оборудования. На штативе можно крепить фото- и видеотехнику, оптические приборы и любые другие приборы с резьбовым креплением 1/4 дюйма. В комплектацию включен чехол для переноски и хранения штатива. Перемещение штативной головки осуществляет по двум осям: в горизонтальной плоскости на 360°, а также вверх и вниз. К тому же можно откидывать вбок установочную площадку – на угол до 90°. На всех осях есть фиксаторы в виде винтов-барашков. Благодаря этому у пользователя появляется много свободы – установленный на штатив прибор можно зафиксировать во множестве разных положений. Для выбора подходящей высоты тоже доступно несколько вариантов. Во-первых, можно выдвинуть или задвинуть ножки. Так как они оборудованы быстрозажимными флип-замками, эта регулировка осуществляется быстро и без усилий. Также можно поднять центральную штангу – для этого используется отдельная ручка. Обратите внимание: максимальная высота штатива составляет 700 мм. На крюк центральной штанги можно вешать утяжелитель, который придаст большую устойчивость всей конструкции. А пузырьковый уровень штатива упростит выравнивание по линии горизонта.
Штатив Levenhuk Level BASE TR30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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