Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2
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Характеристики
Описание товара Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, которым важно оптимальное сочетание качества и стоимости. Основные преимущества этих штативов: прочные алюминиевые ноги, основание из алюминиево-магниевого сплава, реверсивная колонна, несколько положений фиксации размаха ног, клипсовые зажимы с регулируемым усилием, вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Устойчивость конструкции обеспечивают 3-секционные телескопические ножки и поглощающее вибрации литое основание из магниевого сплава. Каждую ножку можно разложить и с помощью специальных защелок зафиксировать в одном из трех положений. Это позволяет использовать штатив на поверхностях со сложным рельефом, например, на ступенях или камнях. Секции ног соединяются клипсовыми зажимами, усилие зажима можно отрегулировать с помощью ключа-шестигранника. Резиновые наконечники не дают штативу скользить на гладкой поверхности. Вспененное покрытие на ножках делает работу с металлической конструкцией более комфортной, особенно на морозе. Оперативно изменять высоту точки съемки позволяет центральная колонна: ее высота регулируется, выбранное положение фиксируется кольцевым замком. Конструкция реверсивная, то есть колонну можно переставить штативной площадкой вниз, чтобы вести съемку с нижнего ракурса. Труба колонны закрыта завинчивающейся заглушкой с подпружиненным крюком для подвешивания груза-противовеса, что повысит устойчивость штатива. В качестве груза можно использовать мешок с песком, а в полевых условиях – сумку с фототехникой.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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