Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021
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Характеристики
Описание товара Штатив наплечный Falcon Eyes SVS-021
Многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т. д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса. При использовании в качестве наплечного штатива max расстояние между ручками составляет 400 мм (регулируется), длина ручек 210 мм. Снизу и сверху в ручках имеются отверстия 1/4 дюйма для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофона и т. д.) Благодаря подвижному винту 1/4 дюйма камера может передвигаться по площадке штатива в пределах 70 мм. Отверстия 1/4 дюйма в торцах всех обтянутым плотным поролоном частей позволяют закреплять противовес и устанавливать SVS-21 с камерой на штатив. Мощные барашки из инженерного пластика надежно фиксируют сопрягаемые части изделия, установленного в выбранной конфигурации.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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