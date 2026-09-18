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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
46.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
145
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230825
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Описание товара Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Silver line 514 BHR – легкий надежный штатив со сменной шаровой головкой, предназначен для использования с камерами весом до 5 кг. Максимальная высота штатива 1450 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8, на площадке под камеру винт 1/4.
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Silver line 514 BHR – легкий надежный штатив со сменной шаровой головкой, предназначен для использования с камерами весом до 5 кг. Максимальная высота штатива 1450 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8, на площадке под камеру винт 1/4.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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